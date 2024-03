Lo scirocco si abbatte sulla Sicilia occidentale: dirottati 8 voli da Palermo a Catania

A causa delle forti raffiche di vento scatenatesi fino a 80 km/h, diversi voli sono stati dirottati dal capoluogo all'aeroporto etneo

A causa del forte vento di scirocco abbattutosi sulla Sicilia Occidentale, con raffiche fino ad 80 km/h, otto voli sono stati dirottati dallo scalo di Palermo verso quello di Catania questa mattina.

I voli dirottati



Sono stati dirottati i voli in arrivo dalle 7.50 alle 10.30 da Bologna, da Bergamo, da Pisa, da Roma Fiumicino, da Milano Linate, Wroclaw, ancora da Roma. Cancellati i voli da Pantelleria: i passeggeri sono stati portati dallo scalo di Catania a Palermo in pullman. I voli che dovevano partire in quella fascia oraria sono stati operati da Catania.