Si allontana dal negozio dei genitori e si perde in centro, bambino di 8 anni aiutato dai carabinieri

Disorientato e spaventato in giro per le vie di Trapani: intervengono i carabinieri.

Solo in giro per le vie del centro storico di Trapani, preoccupato e disorientato: così i militari della sezione Radiomobile hanno trovato un bambino di 8 anni, che si era perso dopo essersi allontanato dal negozio dei genitori.

Ecco il resoconto della vicenda, fortunatamente a lieto fine.

Bambino perso per le strade di Trapani, trovato dai carabinieri

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Trapani, ieri pomeriggio, hanno notato un bambino di otto anni da solo e visibilmente disorientato che vagava per una via del centro storico. I militari si sono subito fermati per verificare la situazione.

Il piccolo, di origini straniere, si era allontanato da un’attività commerciale senza dire nulla ai genitori, impegnati nella gestione del negozio, ma si era perso. A quel punto, i carabinieri hanno cominciato a chiedere in zona ai diversi negozianti fino a quando uno di questi ha indicato di chi potesse essere figlio il bambino.

Tramite la centrale operativa, i militari dell’Arma sono riusciti a contattare il padre che ancora non si era accorto di quanto accaduto, convinto che il figlio stesse giocando nella via davanti il proprio esercizio commerciale. La spiacevole disavventura del bambino si è conclusa nel migliore dei modi: felice di aver percorso qualche chilometro sull’auto dei carabinieri, il piccolo è stato riaffidato al padre, che ha ringraziato vivamente i militari per averlo aiutato.