Serie A, il ritorno di Ibrahimovic: “Sto bene: sono ancora Dio”

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in campo: l'infortunio è alle spalle, il fuoriclasse svedese vuole aiutare il suo Milan

Zlatan Ibrahimovic è pronto al gran rientro.

Il fuoriclasse svedese ha completato il percorso di recupero dopo l’operazione al legamento crociato dello scorso anno e, adesso, si accinge a tornare in campo.

Ibra, che da giorni si allena in gruppo agli ordini di Stefano Pioli, è carico e non vede l’ora di aiutare il suo Milan, in crisi dopo una sfilza di risultati negativi tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa.

Ibrahimovic: “Mi criticano da 25 anni perchè sono il numero uno”

“Sto bene, sto molto bene! – le parole del campione scandinavo a Mediaset – Sono rientrato in gruppo e mi sento libero, libero in campo e fuori. Sono ancora Dio, sono ancora il numero uno: adesso torno e cambia la musica. In questo periodo ho fatto di tutto per aiutare mister, staff e club da fuori. Ho avuto pazienza perché dovevo rientrare al top, il recupero sta andando tutto secondo i piani. Le critiche alla squadra? È normale ricevere critiche – dice ancora Zlatan -, perché se non ti criticano non sei al top. Mi criticano da 25 anni perché sono il numero uno, sono abituato. È come mettere benzina sul fuoco e quando scherzi con il fuoco ti bruci”.