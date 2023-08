Serie C, ecco le date della nuova stagione: Catania e Messina al via il 3 settembre

Sono state rese note le date del prossimo campionato di Serie C. Prima giornata domenica 3 settembre, ultima il 28 aprile 2024.

Sono state rese note le date del calendario di Serie C 2023/2024 che vedrà le siciliane di Catania e Messina ai nastri di partenza nel Girone C.

I rossazzurri di Luca Tabbiani sono al ritorno tra i professionisti dopo la promozione conquistata la scorso anno nel Girone I di Serie D. I giallorossi, allenati da Giacomo Modica, parteciperanno per la terza stagione consecutiva di C dopo la rocambolesca salvezza conquistata ai play-out pochi mesi fa contro la Gelbison.

Serie C, i club del Girone C

Queste le formazioni che prenderanno parte al prossimo Girone C di Serie C: ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, X.

Il ventesimo club che andrà a completare il Girone C verrà indicato dopo l’esito dei ricorsi al Consiglio di Stato che il 29 agosto si esprimerà sui casi di Lecco e Reggina, quest’ultima non iscritta alla Serie B e potenzialmente sostituita dal Brescia. A meno di sorprese, la “X” dovrebbe essere sostituita dalla Casertana, in odore di ripescaggio.

Il campionato di Serie C avrà inizio domenica 3 settembre 2023 e si concluderà domenica 28 aprile 2024. Programmata una sosta, domenica 31 dicembre, e fissati quattro appuntamenti infrasettimanali: 20 settembre, 25 ottobre, 14 febbraio e 6 marzo.

Sabato 23 dicembre, il turno previsto in occasione delle festività natalizie. Playoff in calendario da domenica 5 maggio; sabato 11 e sabato 18 maggio le sfide valevoli per i playout.

Nota anche la programmazione della Coppa Italia di Serie C. I primi due turni eliminatori si disputeranno il 4 ottobre e l’8 novembre; gli ottavi e i quarti di finale il 29 novembre e il 13 dicembre; le semifinali con gare di andata e ritorno il 24 gennaio e il 28 febbraio. La finale, che si disputerà tra andata e ritorno, è in programma il 19 marzo e il 2 aprile.