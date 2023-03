Si lancia da 4 mila metri, ma paracadute non si apre: morto avvocato

Un avvocato di 60 anni è morto sul colpo durante un lancio con il paracadute: inquirenti al lavoro per capirne la causa

Una terribile tragedia si è verificata a Cumiana, in provincia di Torino.

Un noto avvocato di 63 anni, Giampiero Pani, legale patrocinante in Cassazione, è morto dopo essere rimasto vittima di un drammatico incidente in una scuola di paracadutismo, la Ske Dream Center.

L’uomo, che praticava lo sport estremo da oltre 30 anni, si è lanciato da un’altezza di 4 mila metri: nel momento di aprire il paracadute, però, qualcosa è andato storto ed è precipitato nel vuoto, morendo sul colpo.

L’avvocato Pani lascia la moglie e due figli di 18 e 22 anni.

I carabinieri indagano sulla tragedia

I carabinieri si sono messi subito a lavoro per chiarire la dinamica della tragedia. Da chiarire le cause e la dinamica, ovvero se si sia verificata una non apertura del paracadute per un difetto di fabbricazione o manutenzione – l’ipotesi più accreditata -, oppure se si sia trattato di un errore umano, della stessa vittima o di altri.

La procura, nel frattempo, ha già disposto l’autopsia sul corpo dello sfortunato avvocato.