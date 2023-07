Si tuffa da 30 metri e viene denunciato: ecco dove è successo

Il video del tuffo pazzesco

Un uomo, probabilmente si tratta di un giovane, si è tuffato da un’abitazione, violando la proprietà privata, che da sul mare a un’altezza di circa 30 metri. Il gesto pericolosissimo, che però questa volta fortunatamente non ha recato danni al ragazzo in questione, è stato filmato e denunciato.

Si tuffa e viene ripreso

Il momento del tuffo fatto dall’uomo è stato immortalato in video da quello che sarebbe il proprietario dell’abitazione e postato sui social, in quanto ha voluto dimostrare come innanzitutto nel gesto vi sia la violazione della legge per aver varcato una proprietà privata e, poi, poiché è troppo pericoloso tuffarsi da quell’altezza. Il tutto è successo a Polignano a Mare, in provincia di Bari, Puglia. Località famosissima per la sua bellezza mozzafiato.