Sicilia, Coldiretti plaude all’Istituto zootecnico: “Bene assunzione tecnici”

“La zootecnia siciliana conquista sempre più primati nazionali. In ordine di tempo proprio qualche giorno fa a CampaniAlleva, le imprese siciliane hanno conquistato il podio attestando così la professionalità raggiunta”.

Ad affermarlo è Coldiretti Sicilia, che plaude anche all’iter avviato per l’assunzione da parte dell’Istituto zootecnico dei tecnici che supportano l’attività degli allevatori in tutta la Sicilia in un momento particolarmente importante. “Sulla zootecnia – aggiunge Coldiretti Sicilia – oltre all’aumento vertiginoso dei costi di oltre il 100 per cento grava anche la non giusta remunerazione per le produzioni, primo tra tutti il latte che continua a essere pagato al di sotto di quanto costano mangimi e luce e altre materie prime indispensabili per produrlo. La certificazione per ottenere i premi della Pac dipende proprio da controlli dei tecnici e, quindi, queste assunzioni – conclude Coldiretti Sicilia – rasserenano tutti i lavoratori del comparto”.