Sicilia, legale sindaco Cerda: “Chi chiede scioglimento non conosce carte”

“Chi chiede lo scioglimento del Comune di Cerda non conosce le carte”. Ad affermarlo è l’avvocato Vincenzo Lo Re, legale del sindaco di Cerda e deputato della Lega all’Ars Salvatore Geraci. “A giugno del 2022 – spiega – la procura di Termini Imerese scriveva alla Dda di Palermo, chiedendo di valutare se nel procedimento a carico di Salvatore Geraci (sindaco di Cerda) potevano emergere fatti di loro competenza e annunciava intercettazioni su tutti gli indagati. Nel gennaio 2023 la Dda scriveva alle procura di Termini Imerese per chiedere se erano emersi nuovi profili e questa rispondeva di no. Pertanto, due procure hanno escluso l’esistenza di condotte di rilevanza mafiosa e chi chiede lo scioglimento del Comune di Cerda non conosce le carte”.