Sicilia, migliora la qualità dell’aria: Catania e Palermo sforano i valori limite

La qualità dell'aria in Sicilia migliora ma in alcune zone gli agglomerati urbani e industriali a volte si superano i valori limite.

La qualità dell’aria in Sicilia migliora ma in alcune zone gli agglomerati urbani e industriali a volte si superano i valori limite. A dirlo l’Arpa (agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) che ha diffuso un report basandoci sul monitoraggio effettuato nel 2022. Lo sforamento dei valori di riferimento per il biossido di azoto avviene a Palermo e Catania per i processi di combustione collegati al traffico auto, alle centrali termoelettriche, al riscaldamento e ai processi produttivi. La tendenza, però, è in diminuzione nel corso degli ultimi 10 anni. Relativamente al PM10, le polveri sottili in nessuna stazione si supera il valore limite come concentrazione media annua.

Il monitoraggio dell’Arpa

“Il trend nel periodo 2012-2022 evidenzia un andamento generalmente decrescente delle concentrazioni annue di PM10” dice l’Arpa. La qualità dell’aria è monitorata da 60 postazioni fisse distribuite dall’Agenzia per l’ambiente in tutta l’isola (53 fanno riferimento al programma regionale di valutazione della qualità dell’aria, 7 sono escluse e 5 sono laboratori mobili).

La concentrazione media annua di benzene resta sotto la sogna di guardia in tutta la Sicilia con eccezione della stazione Augusta Marcellino (media annua di 7µg/mü ) che non rientra nel Programma di valutazione regionale.