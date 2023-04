Siena, compra una Playstation 5 ma non la riceve mai: denunciati due catanesi

I protagonisti catanesi della truffa erano riusciti addirittura a farsi accreditare 300 euro a titolo di acconto dal malcapitato acquirente

Avrebbero venduto una Playstation 5 ad un ignaro compratore, facendosi accreditare anche un acconto e non spedendogliela mai.

Ci sono due catanesi dai denunciati per truffe scoperte dai carabinieri delle stazioni di Siena e di Monteroni d’Arbia.

Ecco chi sono i due catanesi

Si tratterebbe di un 58enne e un 22enne, identificati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.

La vittima della truffa è invece un 40enne di Siena, che aveva versato la somma di 300 euro come caparra sul conto corrente bancario dei due truffatori, per l’acquisto di una Playstation 5 postata su un sito di vendita on line.

La console, come detto, non è però mai stata ricevuta.

Le indagini, tuttavia, hanno permesso di risalire ai due autori della truffa.