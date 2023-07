Pachino dice addio a Francesco Caruso Verso, prima il malore poi il decesso

Prima il malore, subito dopo la morte.

Prima il malore, subito dopo la morte. La tragedia si è verificata a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, e a rimetterci la vita è stato Francesco Caruso Verso, 39 anni, di Pachino e figlio dell’ex senatore Luigi Caruso Verso.

Il primo cittadino di Pachino ha espresso tutto il suo cordoglio per la morte di Caruso Verso e ha fatto sapere in una nota: “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Francesco Caruso e siamo vicini alla sua famiglia. Peraltro Francesco era tra i più entusiasti e competenti promotori delle iniziative legate alla manifestazione Pachino porta della democrazia, per l’80mo anniversario dello sbarco. In segno di lutto, tutte le iniziative in programma oggi sono annullate”.

I funerali di Francesco Caruso Verso si terranno domani, lunedì 10 luglio, alle ore 18 presso la chiesa Madre di Pachino.