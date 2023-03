Sivio Berlusconi dimesso dall’ospedale: il leader di FI lascia il “San Raffaele”

Il presidente del Monza ha lasciato l'ospedale dopo 3 giorni di ricovero: ecco quali sono le sue condizioni di salute

Può tirare un sospiro di sollievo Silvio Berlusconi.

Il leader di Forza Italia, infatti, è stato dimesso dall’ospedale “San Raffaele” di Milano, dove si trovava ricoverato da lunedì sera per via di alcune visite di controllo protrattesi per qualche giorno.

Berlusconi ha abbandonato il nosocomio in macchina con la compagna Marta Fascina, salutando i cronisti e le persone che lo attendevano all’esterno della struttura.

Berlusconi ha lasciato l’ospedale poco prima delle 14

Silvio Berlusconi, in abito scuro, ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano poco prima delle 13:45, uscendo in auto dall’ingresso di via Olgettina 60.

Accompagnato dalla scorta, ha salutato i cronisti presenti e un gruppetto di curiosi che si era fermato ad aspettarlo.

Accanto a lui sui sedili posteriori, come detto, c’era la compagna Marta Fascina.