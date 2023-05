Soldi a strozzo durante il lockdown: operazione Sotto traccia, 9 arresti a Catania VIDEO

La denuncia di una vittima ha dato il via all'operazione.

La denuncia di una vittima, gravata di circa 130 mila euro di debiti di gioco, ha dato il via all’operazione Sotto traccia. Coordinata dall’ufficio della Procura della Repubblica di Catania ed eseguita dalla Squadra mobile e della sezione di Pg della Polizia di stato, ha portato all’arresto di nove persone, accusate di usura ed estorsione aggravata.

L’operazione Sotto traccia

E’ scattata all’alba di stamattina, l’operazione che ha visto impegnati circa cento uomini delle forze dell’ordine che, su input della Procura della Repubblica, hanno assicurato alla giustizia sei uomini e tre donne che, in epoca di pandemia, avevano messo in piedi una fiorente attività di strozzinaggio approfittado delle difficoltà scaturite dal lockdown e dalle restrizioni imposte.

Le indagini

Le indagini, supportate da operazioni di intercettazione, hanno consentito di riscontrare la fondatezza delle rivelazioni della persona offesa, nonché di portare alla luce un sommerso e parassitario sistema di prestiti illeciti che coinvolgeva soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla vittima e tradizionalmente dediti a questo genere di attività delittuosa.

Sotto traccia: fondamentali le denunce delle vittime

Fondamentali le denunce di alcune delle vittime – circa 15 in totale – per permettere agli investigatori di ricostruire la rete di usura dal luglio del 2020 fino al gennaio del 2021. In questi mesi, sono state raccolte le dichiarazioni delle altre persone offese, via via identificate, le quali, in alcuni casi, hanno confermato quanto emerso dalle indagini. Sono state anche fornite indicazioni precise in ordine all’ammontare del prestito richiesto e accordato, delle rate, settimanalmente o mensilmente, versate e del termine entro il quale la restituzione sarebbe dovuta avvenire.

Le vittime: disoccupati e pensionati

Un’attività fiuorente in epoca di pandemia: la perdita del lavoro di molti ha ampliato la platea di possibili vittime. Che, come riportato dagli investigatori, chiedevano prestiti edigui, di circa mille o duemila euro, spesso per far fronte alle spese quotidiane. Cifre che crescevano a dismisura con i tassi di interesse applicati dagli strozzini di circa il 490% annuo. Le dichiarazioni delle persone offese, una ventina circa, che si sono determinate a collaborare con gli inquirenti, denunciando le condotte criminose di cui erano vittime, hanno rappresentato una delle principali fonti di prova a supporto dell’intero impianto accusatorio posto a fondamento della misura cautelare.

La mancata collaborazione per timori di estorsioni

Molte le vittime a non aver denunciato i fatti spinti forse dal timore di possibili ritorsioni e che hanno ammesso i presiti ma non i tassi di interesse. Un atteggiamento che ha confermato la natura del reato di usura quale “fenomeno sommerso” in cui le vittime, trovandosi in uno stato di dipendenza, non solo economica ma anche psicologica, manifestano reticenza nell’affermare la verità dei fatti. A riscontro delle risultanze d’indagine, sono state eseguite perquisizioni nei confronti di alcuni degli indagati che hanno permesso di fare ulteriore luce e di porre sotto sequestro materiale probatorio. Si tratta di denaro liquido, libri contabili e da vari titoli di credito idonei a delineare l’entità dell’attività di usura.

Sotto traccia: i nomi degli arrestati:

Orazio Di Mauro

Orazio Francesco Di Mauro

Giuseppa Giuffrida

Rosa Adriana Licciardello

Giovanni Longo

Carlo Musumeci

Gaetano Sutera

Luigi Ventura

Giuseppina Bergamo

Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha disposto per tutti gli arresti, ad eccezione dell’indagata Bergamo Giuseppina, destinataria della misura degli arresti domiciliari.