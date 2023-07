A Sommatino si riqualifica l’ex Pretura

Il sindaco ha comunicato l’inizio dei lavori nella struttura di viale Garibaldi, al centro di qualche scontro durante la campagna elettorale pre voto

SOMMATINO (CL) – Giorni di grande soddisfazione e di duro lavoro per l’Amministrazione comunale di Sommatino e per il suo primo cittadino, Salvatore Letizia, che attraverso il proprio profilo social, ha voluto comunicare alla cittadinanza l’inizio dei lavori dell’ex Pretura di Viale Garibaldi, così come promesso in campagna elettorale.

L’ultima campagna elettorale del comune di Sommatino è stata certamente caratterizzata da numerosi veleni e accuse tra l’ex primo cittadino Elisa Carbone, e gli attuali amministratori comunali tra cui il sindaco Salvatore Letizia, colpevoli secondo l’ex primo cittadino di non aver approvato un maxi finanziamento di oltre 4 milioni per opere pubbliche, nonostante facessero parte del gruppo di maggioranza all’interno dell’amministrazione Carbone.

Il sindaco Letizia, dal canto suo, ha sempre dichiarato che parte di quei finanziamenti non erano affatto persi, e che con un po’ di coraggio in più si sarebbero potuti recuperare dei fondi per poter realizzare alcuni di quei progetti. È il caso dell’ex Pretura di Viale Garibaldi, per cui grazie anche all’aiuto dell’assessorato regionale, si è riuscito a finanziare interamente il rifacimento della struttura.

Letizia ha inoltre voluto puntare il dito contro la vecchia amministrazione sostenendo che l’Ente stia attraversando una gravissima situazione strutturale, con il personale ormai sotto il minimo consentito che riesce a coprire i servizi essenziali con fatica, a causa del dissesto finanziario. L’attuale amministrazione ha dovuto inoltre ricostruire ed approvare gli strumenti finanziari relativi agli anni 2019-2020-2021 relativi alla gestione amministrativa della vecchia giunta comunale.

“Abbiamo anche trovato debiti, disorganizzazione totale e pratiche abbandonate – ha dichiarato il sindaco di Totò Letizia – ma tutto ciò non ci ha mai fermato o scoraggiato. Lavoriamo quotidianamente per portare avanti le richieste dei cittadini e abbiamo già programmato tutti i prossimi passi che ci permetteranno di ricostituire a Sommatino una struttura efficiente dell’Ente, che ci permetterà di portare a termine tutte le iniziative programmate. Abbiamo ottenuto di poter realizzare l’Opera che qualcuno aveva ritenuto già ‘persa’ e gli unici che oggi possono fare un bilancio di questo primo anno di Amministrazione siamo noi stessi e tutta la cittadinanza sommatinese, che presto incontreremo per raccontare, nei dettagli, il disastro che abbiamo trovato, quanto già fatto e programmato in questo primo anno di Amministrazione e quali saranno i risultati che abbiamo in previsione di raggiungere per rendere sempre migliore il nostro Paese”.