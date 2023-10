Sommatino sei Tu: sagra dell’agricoltura alla 2^ edizione

Prorogato il termine di scadenza al 16 ottobre per inoltrare la domanda di partecipazione. Requisito necessario alla manifestazione di interesse è la produzione locale di un prodotto enogastronomico

SOMMATINO (CL) – È stato bandito dal Comune un Avviso pubblico che ha prorogato la scadenza per presentare domanda di partecipazione alla seconda edizione della sagra dell’agricoltura Sommatino sei Tu. L’evento si svolgerà grazie anche al sostegno e ai finanziamenti dell’assessorato all’Agricoltura della Regione e della Srr Ato 4 Caltanissetta provincia Sud Srl, società che si occupa di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L’avviso si rivolge a tutte le attività produttive sul territorio per manifestare il proprio interesse a ottenere uno, o più, degli stand della sagra messi a disposizione dal Comune per l’esposizione e, quindi, la vendita al pubblico, dei prodotti enogastronomici locali. Gli stand saranno aperti sabato 28 e domenica 29 ottobre nella piazza centrale del paese e saranno inaugurati alle ore 18 del primo giorno, dando così il via alla manifestazione. La stessa si concluderà alle 24 di domenica. Oltre agli stand espositivi di cibi e bevande locali, ci saranno anche bancarelle, giostre, spettacoli e un’esposizione di mezzi agricoli. Sarà inoltre allestita la Fattoria didattica, con animali anche di allevamento, attrazione per i più piccoli. Tutti gli eventi si svolgeranno in zone diverse del paese, dalla piazza centrale al corso Roma, fino alla piazza del Comune.

Un vero e proprio mercato agricolo

Le attività che riusciranno ad ottenere lo stand dovranno garantire la corretta esposizione dei propri prodotti enologici e di specialità culinarie, assicurando inoltre che siano esclusivamente di produzione locale, e offrendone la degustazione al prezzo simbolico di un euro. Si tratterà insomma di una vero e proprio mercato agricolo dove poter acquistare i prodotti ma anche assaggiarli, con il pagamento del corrispettivo biglietto. Oltre al cibo e alle bancarelle, ci sarà anche tanta musica che allieterà l’evento, con gruppi, artisti di strada e ballerini.

Grande successo dell’edizione dello scorso anno

Si tratta di un evento che, grazie al successo dell’anno scorso e alla grande adesione registrata, con più di 10.000 partecipanti nel 2022, è approdato alla seconda edizione e che rappresenta un momento di unità e partecipazione importante per il territorio locale. Queste giornate, infatti, saranno di attrazione non soltanto per la cittadinanza sommatinese, riunita in un momento di festa, ma anche per i paesi limitrofi, creando così un’occasione concreta per sostenere l’economia locale.

Tutti gli interessati a partecipare alla sagra dell’agricoltura Sommatino sei Tu dovranno presentare relativa domanda entro e non oltre le ore 12 del 16 ottobre tramite Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it, o presentare a mano la documentazione richiesta all’Ufficio protocollo del Comune di Sommatino.

I requisiti per presentare la domanda

Requisito necessario di presentazione della domanda è la produzione locale di un bene enogastronomico tipico. È necessario, inoltre, allegare la manifestazione di interesse a partecipare (compilando e presentando l’Allegato A all’Avviso pubblico), la visura camerale dell’impresa o certificato di Partita Iva, il documento di identità e Codice fiscale del legale rappresentante. Alla chiusura del termine fissato per la presentazione delle domande verrà stilato un elenco degli assegnatari che stipuleranno quindi apposita convenzione con il Comune, che potrebbe prevedere un piccolo contributo per l’occupazione dello stand.