Sperlinga: via libera al Piano triennale 2023/2025

L’ammontare complessivo per la realizzazione dei vari interventi previsti sul territorio è pari a 28,3 milioni di euro. Ora tocca al Consiglio

SPERLINGA (EN)- La Giunta municipale presieduta dal sindaco Giuseppe Cuccì si è recentemente riunita per procedere all’approvazione dello schema del Programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2023/2025 e l’elenco annuale 2023.

La copertura finanziaria degli interventi presenti nel Programma, con esclusione delle opere inserite nell’elenco annuale dei lavori 2023, che trovano copertura finanziaria con i fondi dell’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, verrà successivamente approntata mediante presentazione delle rispettive proposte progettuali nei bandi appropriati proposti dai diversi organismi regionali, nazionali e comunitari.

Nello specifico, l’ammontare complessivo per la realizzazione dei vari interventi ammonta complessivamente a 28.350.936,80 euro, di cui 120.000 per la prima annualità; 2.264.156,40 per la seconda annualità; 25.966.780,40 per la terza annualità.

Tra gli interventi più onerosi da porre in essere occorre da annoverare i lavori forestali per migliorare il valore economico, ecologico, sociale e ricreativo del bosco di Sperlinga per un importo di 4.282.133.00 euro; il progetto per la costruzione di un parco sub urbano nell’area di pertinenza del castello per un importo di 2 mln di euro; i lavori per la messa in sicurezza della strada comunale Sperlinga-Villadoro; gli interventi di restauro della chiesa Sant’Anna sita al largo Convento per un importo di 1.797,270,00 euro; la ristrutturazione dell’impianto di illuminazione e della tribuna del campo sportivo comunale per un importo di 1,168,252.00 euro.

A far parte del Programma anche una scheda contenente l’elenco delle opere incompiute per mancanza di fondi: la strada turistica e panoramica per lo sviluppo delle zone interne e collinari delle contrade Cirino Marra Farina per l’accesso al castello; i lavori di costruzione del Palazzo municipale; la strada turistica panoramica per lo sviluppo delle zone interne e collinari delle contrade Farina Santi Quaranta Casina Serra dell’Aci Perciata.

Il documento licenziato favorevolmente dalla Giunta passerà a giorni al vaglio del Consiglio comunale per la sua approvazione finale. Ricordiamo che si tratta di uno degli atti propedeutici all’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio.