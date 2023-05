Summer Training Week, al via la seconda edizione: “Si può restare a Catania per lavorare”

Oltre cinquanta ragazzi catanesi, durante l’estate 2022, sono stati ospitati nelle associate Confindustria. Si ricomincia un anno dopo.

Ad un anno dal suo lancio, Summer Training Week di Confindustria Catania Imprenditoria Femminile si è rivelato un programma vincente per far incontrare imprese e giovani prima del diploma. Oltre cinquanta ragazzi catanesi, durante l’estate 2022, sono stati ospitati all’interno delle associate Confindustria, svolgendo un periodo di formazione che ha portato alla maturazione di una prima vera idea d’impegno aziendale.

Alessandro Asero, studente diciottenne del Liceo “Galileo Galilei”, è stato ospite della STMicroelectronics. “Non sapevo di avere una realtà così importante vicino casa, grazie a Summer Training Week ho conosciuto aziende di primo piano e credo ci siano maggiori possibilità di restare in Sicilia per trovare un lavoro”. Soddisfatta del suo training week anche Sofia Reitano, studentessa diciottenne dell’Istituto salesiano “San Francesco di Sales”: “E’ stata un’esperienza che ha rispettato le mie aspettative, mi è piaciuto molto vedere come si lavora con impegno all’interno team aziendale”.

Di Martino: “Sensibili al rapporto scuola-lavoro”

In conferenza stampa il neo presidente Confindustria Catania, Angelo Di Martino, ha salutato gli studenti arrivati nella sede catanese di Confindustria per assistere all’apertura della seconda edizione del programma, ricordando: “In Confindustria siamo sensibili da sempre al rapporto scuola-lavoro, poi, nella mia stessa azienda, nel novanta per cento dei casi, abbiamo assunto i giovani arrivati con uno stage. Abbiamo creato così anche il ricambio generazionale”.

“Un imprenditore non può lasciare scappare un buon lavoratore e in termini salariali sono pronto a scommettere che le aziende capiranno presto di dover adeguare i compensi, anche nei casi di tirocinio. Entrare in un’impresa – ha spiegato Di Martino – vuol dire toccare con mano il lavoro. E’ tutt’altra cosa dalla teoria. Uno stage è un’esperienza che dà ai giovani anche strumenti per capire quale occupazione si vuole davvero svolgere in futuro“.

Monica Luca: “Si può restare a Catania per lavorare”

“Nessuna associata si è sottratta al progetto Summer Training Week, è un segnale importante – ha voluto sottolineare invece la presidente di Confindustria Catania Impresa Donna, promotrice della Summer Training Week, Monica Luca -. Stiamo costruendo i presupposti per far capire ai giovani che si può restare a Catania a lavorare, ma c’è un gap che rileviamo tra preparazione degli studenti ed esigenze del tessuto economico catanese. Vogliamo colmarlo e siamo disponibili a partecipare ai tavoli di programmazione didattica delle scuole, nonché dialogare con le università. La nostra iniziativa punta proprio a collegarci con gli istituti di formazione, fornendo ai ragazzi un’esperienza in cui entrare in contatto con il management, in piena condivisione degli obiettivi aziendali, e con la possibilità di approcciare le competenze oggi più richieste dal nostro mercato del lavoro”.

Le aziende partecipanti

Air Liquide, Covei, Dolfin, Four Point by Sheraton Catania, Indìco, Isola, Jeko, Mas Communication, Metaconsulting, Isola Bella, Nem IMpresa Colombrita, Ontario, Parmalat, Randstad, Samisud, Tomarchio, Sicilenergia, STMicroelectronics, Legal & Business Studio Legale, Taxteam e Quotidiano di Sicilia sono le aziende che hanno partecipato e parteciperanno anche alla seconda edizione della Summer Training Week di Confindustria.

Antonio Leo: “Nostro quotidiano vera azienda”

“Il nostro quotidiano è una vera azienda, con circa cinquanta dipendenti e centinaia di collaboratori sparsi in tutta la Sicilia – ha comunicato agli studenti del progetto Summer Training Week il redattore del Quotidiano di Sicilia, Antonio Leo -, per questo invito quanti di voi vorranno approcciarsi al giornalismo, di ricordare anche la linea seguita dal nostro giornale”.

“Il Quotidiano di Sicilia realizza inchieste di approfondimento, su tematiche importanti, oltre che occuparsi di cronaca attraverso il potenziamento della redazione online. La regola che predilige il nostro direttore e su cui si basa l’impegno di tutti all’interno della nostra redazione è “chi sa fare, vale”. Per questo spero vogliate lasciarvi coinvolgere pensando a questo principio, che può essere anche una direttrice che accompagnerà il prosieguo della vostra vita lavorativa”.