Tangenziale ovest di Catania, lavori di pavimentazione svincolo zona industriale nord

A partire da domani, mercoledì 22 febbraio, e fino a venerdì 24 febbraio, saranno eseguiti sulla tangenziale di Catania i lavori di rifacimento della pavimentazione allo svincolo “Zona Industriale Nord”. Lo rende noto Anas.

Le rampe interessate dalle lavorazioni saranno tre su quattro, ovvero la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Messina e diretti alla Zona Industriale, quella normalmente utilizzata dai i veicoli provenienti da Siracusa e diretti alla Zona Industriale e quella normalmente utilizzata dai veicoli provenienti dalla Zona Industriale e diretti a Siracusa.

In tutti i casi, il percorso alternativo sarà garantito dallo svincolo Asse dei Servizi. Rimarrà invece fruibile la rampa in direzione Messina per i veicoli provenienti dalla Zona Industriale.