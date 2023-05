Tanti progetti per tracciare il futuro di Sperlinga

Dal consolidamento del costone roccioso del castello rupestre al rifacimento della pubblica illuminazione, passando per l’adeguamento sismico ed energetico di numerosi edifici

SPERLINGA (EN) – Sono settimane di intenso lavoro e di grandi soddisfazioni per uno dei comuni che fa parte dei “Borghi più belli d’Italia”, ovvero Sperlinga in cui l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Cuccì ha dato il via a numerose opere pubbliche e a importanti iniziative volte a sviluppare la comunità e il tessuto sociale.

I prossimi mesi vedranno numerosi progetti ampliarsi, così come una crescita di numerosi cantieri volti a migliorare la comunità e la vita dei cittadini. L’amministrazione comunale e il sindaco Cuccì hanno infatti dato il via libera a progetti finanziati interamente da enti esterni al Comune, come la Regione Siciliana o l’Unione europea.

Il primo cantiere, già in fase di inizio lavori, è quello di consolidamento del costone roccioso del castello rupestre, senza alcun dubbio il simbolo della comunità in provincia di Enna, per cui sono stati finanziati 1.800.00 euro. Sono stati aggiudicati i lavori di rifacimento totale della pubblica illuminazione cittadina per la cifra di 707.000 euro ed anche i lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico di via S. Margherita per 330.000 euro.

Già completati, invece, i lavori di adeguamento sismico del Palazzo municipale e i lavori di efficientamento energetico (pannelli fotovoltaici e climatizzatori di ultima generazione) del centro diurno in atto sede scolastica, rispettivamente per 340.000 euro e 40.000 euro. In fase di gara, invece, la prima fase dell’efficientamento energetico delle due sedi municipali, il cui bando prevede la collocazione di pannelli fotovoltaici nelle due strutture per una cifra totale di 80.000 euro.

Nella splendida cornice del castello di Sperlinga, si è invece nei giorni scorsi firmato il protocollo d’intesa con il ministero della Difesa per la realizzazione di un Hub logistico addestrativo nel territorio di tre comuni: Sperlinga, Gangi e Nicosia. Tale scelta sancisce un importante attenzione dei tre comuni alla difesa del nostro territorio e punta a creare anche una possibilità di crescita e di sviluppo per le comunità interessate.

“Lavoriamo intensamente e senza sosta per la nostra comunità – ha dichiarato il primo cittadino di Sperlinga Cuccì – e i cantieri che sono stati e che verranno realizzati dimostrano il duro lavoro e la passione che questa amministrazione ha per il nostro territorio”.

“Un sentito ringraziamento speciale – ha concluso il primo cittadino – va al generale di divisione Scardino, comandante della Regione militare Sicilia, al generale di brigata Taffuri e ai sindaci di Gangi e Nicosia Ferrarello e Bonelli per l’importante accordo raggiunto per l’Hub logistico. Continuiamo così, con Sperlinga sempre al primo posto”