VIDEO | Tecnologia senza limiti: ecco Tesla Optimus, il robot che piega le camicie

Elon Musk mostra la via per un futuro sempre più AI

Non siamo ancora ai livelli di Andrew, il robot intepretato ne “L’Uomo bicentenario” da Robin Williams ma è comunque un primo passo. L’android “Optimus piega una camicia” scrive in un post Elon Musk. Nel video pubblicato recentemente dal magnate della tecnologia , il robot umanoide di Tesla, Optimus per l’appunto, compie un gesto apparentemente semplice: piegare una maglietta. Tuttavia, il contesto rivela una complessità tecnologica notevole.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Migliorie in corso

Nel post, in un secondo tweet, viene specificato che, ad oggi, l’androide sviluppato da Tesla non è in grado di svolgere questa azione in autonomia. Tuttavia Musk ha promesso che in futuro sarà “senza dubbio” in grado di piegare i vestiti in modo indipendente. Affinchè ciò avvenga, verranno migliorati sensori e attuatori, che gli consentiranno di muoversi il 30% più velocemente del suo predecessore.