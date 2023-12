Innovazione, il ministro Urso: “Nel 2024 Sicilia sarà polo digitale e green d’Italia”

Per il ministro Urso in Sicilia si potrà dare linfa al "polo di ricerca, innovazione e tecnologia con prospettive importanti".

“Questo progetto non era affatto scontato perché siamo partiti lo scorso anno quando siamo arrivati al Governo, in ritardo rispetto agli altri progetti pilota già individuati rispetto appunto a questo chip act. Siamo riusciti a presentarne uno molto interessante che prevede l’insediamento principale proprio nell’Etna Valley”.

Lo afferma il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso in merito alla presentazione del Piano sui chips di potenza, messo in atto da ministero e che prevede la realizzazione di un polo di ricerca e sviluppo a Catania.

Urso: “Potenziale espansione di St”

Per Urso “è la dimostrazione di come questo possa diventare il polo di ricerca, innovazione e tecnologia con prospettive importanti che rafforzano ulteriormente le potenzialità di espansione della nostra multinazionale St Microelettronics”.

“Io credo – evidenzia Urso all’emittente televisiva Rei – che la Sicilia potrà diventare nel prossimo anno, sempre più, il polo della tecnologia digitale e green dell’Italia e in conseguenza del Mediterraneo”.

“Metteremo in campo fondi europei”

“Crediamo così che nel 2024, con gli incentivi al mercato che stiamo mettendo in campo anche grazie alla nuova riprogrammazione dei fondi europei destinati in gran parte proprio alle tecnologie digitali e green delle nostre imprese e agli impianti di energie rinnovabili ai fini dell’autoconsumo industriale – conclude il ministro Urso – il polo fotovoltaico e dell’Enel avrà un grande e significativo sviluppo produttivo”.