Tenta di svaligiare un panificio: 49enne finisce in manette nel Siracusano

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare mentre si trovava all'interno di un panificio a Noto

Agenti del Commissariato di P.S. di Noto, a seguito di una celere attività investigativa, hanno denunciato un uomo di 49 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per tentato furto in un panificio netino.

In particolare, nel primo mattino del 17 ottobre scorso, mentre il panificio era ancora chiuso al pubblico ed i panettieri erano all’interno del laboratorio, l’uomo, dopo essersi introdotto da una finestra aperta, tentava di asportare il registratore di cassa non riuscendo nell’intento e dandosi alla fuga subito dopo.

In manette anche un 69enne e un 47enne

Inoltre, i poliziotti, diretti dalla dr.ssa Amelia D’Angelo, hanno eseguito una pena detentiva in regime domiciliare, nei confronti di un uomo di 69 anni che deve espiare una pena di 2 mesi e 25 giorni per aver perpetrato i reati di rapina e furto.

Infine, gli agenti del Commissariato hanno arrestato un uomo di 47 anni, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in quanto si rendeva responsabile di più violazioni della stessa. L’uomo, dopo le incombenze di rito, è stato sottoposto alla misura più afflittiva degli arresti domiciliari.