Tex compie 75 anni, alla Gam di Catania mostra per celebrare l’intramontabile eroe

L’esposizione è organizzata dall’Associazione culturale Leaf e patrocinata dal Comune. “Un viaggio nel mondo del ranger attraverso fumetti, disegni, copertine e tavole originali”

CATANIA – “Per tutti i diavoli che mi siano ancora alle costole?”… Fu questa la prima frase pronunciata dal mitico sceriffo Tex Willer nel fumetto d’esordio creato dalla penna di Gian Luigi Bonelli nel lontano 1948. La risposta 75 anni dopo è ancora affermativa, siamo tutti tuoi pards, Tex!

Un personaggio intramontabile così come le sue storie che continuano ad appassionare il pubblico di tutte le età, ormai da generazioni. Un’icona amatissima che ha saputo cavalcare i tempi grazie al suo fare anticonvenzionale del tutto fuori dagli schemi, un eroe dalle caratteristiche di antieroe sempre disposto a tutto pur di far rispettare le leggi ma capace anche di infrangerle se è necessario.

Per celebrare i 75 anni del mitico Ranger a Catania, presso i locali del Gam (Galleria D’Arte Moderna) è allestita una mostra esclusiva che ripercorre le avventure di Tex, conducendo i visitatori nel suo mondo, tra le selvagge gole di Rainbow Canyon, per rivivere le imprese dello sceriffo senza macchia e senza paura, che insieme ai suoi pards percorre deserti e praterie americani con il solo scopo di difendere i più deboli dai fuorilegge e criminali, non facendo differenza di razza e colore.

La mostra “Tex a Catania” è un’esposizione artistica dove appassionati e non solo, possono visionare disegni, copertine e tavole originali. Realizzata grazie alla collezione privata del curatore Matteo Belfiore, prevede una selezione di opere, molte uniche, che raccontano la storia e l’evoluzione del fumetto e del personaggio di Tex. Belfiore ha affermato: “La mostra vuole celebrare i 75 anni del personaggio più famoso ed amato del fumetto italiano. Stiamo parlando del celebre Tex. Per l’occasione i visitatori potranno fare un viaggio a 360 gradi nel mondo del Ranger attraverso l’esposizione non solo di fumetti ma soprattutto di disegni, illustrazioni, copertine e tavole originali di fumetti realizzate dai maggiori artisti che prestano il loro talento al personaggio. Sarò lieto di guidare i visitatori attraverso il percorso espositivo al fine di rendere partecipi anche i neofiti”.

La mostra con il patrocinio del Comune di Catania, sotto l’egida di Etna Comics e l’autorizzazione della Sergio Bonelli Editore, è organizzata dell’Associazione Culturale Leaf. Davide Di Bernardo, coordinatore dell’esposizione, ha sottolineato l’importanza di un eroe come Tex nella società moderna: “La mostra dedicata al famoso eroe italiano conosciuto in tutto il mondo, vuole rappresentare, oltre che un omaggio al fumetto e a tutti coloro che con esso sono cresciuti, l’importanza delle figure di riferimento le cui virtù diventano parte integrante del cammino personale. Tex Willer può tranquillamente essere considerato un riferimento da seguire per tutti quei valori che rappresenta da ben 75 anni. Noi siamo lieti di donare alla città tali valori proprio nel cuore del centro storico catanese, all’interno del Gam che cinque anni fa ci vide portare una delle prime mostre dopo la sua completa ristrutturazione. La città di Catania e l’Arte hanno rappresentato un connubio produttivo e turistico significativo, raramente riprodotto in altre città italiane con ampia efficacia. Sono certo che l’Amministrazione saprà valorizzare le proprietà artistiche autoctone e le iniziative di livello che le verranno proposte, per continuare il processo di rivalutazione culturale in atto”.

La mostra su Tex, l’eroe pop italiano, con la sua camicia gialla, il cravattino nero, i jeans, gli stivaloni, le pistole e il cappello Stetson, segni inconfondibili di Willer, sarà visitabile gratuitamente fino al 2 dicembre alla Galleria d’arte moderna.