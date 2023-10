VIDEO | Tifosi Marsiglia attaccano pullman Lione, Grosso ferito: le immagini dell’agguato

L'allenatore italiano è sceso dal pullman con il volto coperto di sangue ed è stato accompagnato nell'infermeria dello stadio

Follia in Francia. Fabio Grosso, allenatore del Lione, è stato ferito alla testa quando il pullman della squadra è stato attaccato dai tifosi del Marsiglia prima della partita di Ligue 1.

La partita è stata cancellata

L’allenatore italiano è sceso dal pullman con il volto coperto di sangue ed è stato accompagnato nell’infermeria dello stadio. Grosso, con una vistosa benda a coprire anche l’occhio sinistro, ha raggiunto lo spogliatoio della squadra. La partita è stata cancellata.

Il presidente Fifa Infantino: “Non c’è posto per la violenza, nel campo o fuori”

“Non c’è assolutamente posto per la violenza nel calcio, dentro o fuori il campo”. Lo scrive su Instagram il presidente della Fifa, Gianni Infantino, dopo i fatti di Marsiglia in cui è rimasto ferito Fabio Grosso. “Gli eventi come quello di Marsiglia prima del match tra il Marsiglia e il Lione non hanno posto né nel nostro sport né nella società, e chiedo alle autorità competenti di assicurarsi che vengano prese le misure appropriate. Senza eccezioni, tutti i giocatori, gli allenatori e i tifosi devono essere in sicurezza per poter godere del nostro sport”.

video da profilo X Daniele De Felice @DanieleBibo