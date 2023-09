Tony Colombo al concerto di Gigi D’Alessio, scatta la sanzione: ecco perché

"Fuori programma" al concerto di Gigi D'Alessio a Palermo: ecco cosa è accaduto.

La Polizia di Stato di Palermo ha contestato una sanzione amministrativa sia all’organizzatore del concerto di Gigi D’Alessio, sia al cantante neomelodico palermitano Tony Colombo per l’esibizione “fuori programma” al teatro di Verdura.

L’episodio, ripreso in numerosi video finiti sui canali social, è avvenuto lo scorso mercoledì 30 agosto.

Tony Colombo e il “fuori programma” al concerto di Gigi d’Alessio

Durante il concerto il neomelodico palermitano ha affiancato Gigi D’Alessio sul palco, esibendosi congiuntamente su una serie di brani musicali. Tuttavia, sembra che l’esibizione non fosse prevista o autorizzata.

Questa “condotta integra la fattispecie di un’esibizione canora non autorizzata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza in quanto non prevista nel programma ufficiale del concerto”, dice la Questura.

Per questo motivo è stata contestata una sanzione amministrativa in denaro sia al cantante Tony Colombo che si è esibito senza titolo, sia all’organizzatore dell’evento “che ha permesso tale esibizione, non autorizzata”.

Il commento

Tony Colombo, condividendo il video dell’invito del cantante napoletano su Instagram, ha commentato: “Avevo un sogno nel cassetto, difficile, quasi impossibile da realizzare e tu con tantissima facilità lo hai tirato fuori e realizzato. Per te può essere una serata come tante ma stasera mi hai fatto vincere stando al tuo fianco. Hai dimostrato ancora una volta che prima di un grande Artista, sei un grande uomo”.

Fonte foto e video: Facebook @tonycolomboTV