Torna anche nel 2023 il Premio Città di Leonforte

La manifestazione culturale offrirà come sempre un momento di incontro e confronto artistico, con particolare riferimento al settore teatrale e della scrittura, sia in prosa che in poesia

LEONFORTE (EN) – Il Comune ha indetto anche quest’anno il Premio letterario Città di Leonforte, concorso nazionale di narrativa, poesia e teatro, ormai arrivato alla sua quarantesima edizione.

“Anche quest’anno – ha commentato il sindaco Pietro Li Volsi – avremo il consueto appuntamento con questa manifestazione. La cultura e le iniziative positive vanno portate avanti. Per un’estate di eventi interessanti vi invitiamo a iscrivervi e partecipare”.

Con questo premio, organizzato dall’assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo, Eventi, Turismo e Politiche giovanili, il Comune di Leonforte si propone di offrire un momento di incontro e confronto artistico fra i professionisti del settore del territorio nazionale, per incentivare lo sviluppo artistico e culturale della comunità.

Il Premio Città di Leonforte ha due sezioni: una dedicata alle opere teatrali e una per la narrativa edita e alla poesia edita.

Alla sezione teatrale del bando potranno partecipare tutte le compagnie teatrali operanti sul territorio nazionale, inviando un video della rappresentazione da proporre entro il 24 luglio 2023. Una Commissione giudicatrice di esperti del settore valuterà le opere, fra cui saranno selezionate quelle finaliste e quelle a menzione speciale (fuori concorso). Le opere selezionate dalla Commissione saranno tutte messe in scena fra la fine di agosto e gli inizi di settembre nella piazza Margherita e nel Piano Immacolata, siti nel territorio comunale; la città avrà così modo di partecipare attivamente alla manifestazione culturale. In questa occasione, le rappresentazioni teatrali saranno valutate sia da una giuria tecnica sia dalla popolare, composta dallo stesso pubblico e, durante la serata finale, saranno consegnati i seguenti premi: premio Città di Leonforte per il miglior spettacolo; premio Città di Leonforte per il gradimento del pubblico; premio Città di Leonforte per la migliore regia; premio Città di Leonforte per la migliore attrice; premio Città di Leonforte per il migliore attore; premio Città di Leonforte per il miglior non protagonista; premio Città di Leonforte per il miglior allestimento.

Per la sezione narrativa e poesia del bando potranno, invece, partecipare i cittadini italiani e non che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, con opere in lingua italiana di narrativa o poesia, pubblicate rispettivamente nell’ultimo biennio e triennio, sul tema: Paesaggi: umani, letterari, metafisici, interiori, luoghi, persone, cibo e culture tra tradizione, contemporaneità e posthuman. Le opere, che dovranno essere inviate entro il 6 agosto 2023, saranno valutate da una giuria tecnica, che decreterà tre finalisti per la sezione narrativa, e tre per la poesia. Le opere dei finalisti saranno poi sottoposte alla lettura di un’altra giuria, composta da un circolo di lettori, costituito da appassionati di librerie, associazioni ed enti culturali di Leonforte o di altre località italiane, vicine al Premio. I voti congiunti delle due giurie decreteranno la graduatoria finale. I premi per le due sezioni sono i seguenti: targa e premio in denaro per i primi tre vincitori della sezione narrativa, e targa e contratto di edizione delle opere per la sezione poesia.

La manifestazione gode del patrocinio della Federazione italiana teatro amatori (Fita) che favorirà la diffusione del bando Premio Città di Leonforte in tutti i suoi canali ufficiali.