“Torneo della legalità”, a Castelvetrano in campo magistrati e artisti

Al via il prossimo 5 maggio, a partire dalle 9, il Torneo della legalità ‘Memorial Antonio Zanda’. L’iniziativa, giunta alla sua 11esima edizione e organizzata dall’associazione Civitas di Castelvetrano, si terrà al Paolo Marino nella cittadina in cui è nato Matteo Messina Denaro e vedrà la partecipazione di tutti gli istituti scolastici del comprensorio. Scenderanno in campo la formazione dei magistrati della Corte di appello di Palermo che, con i rinforzi dei personaggi del mondo dello spettacolo, affronterà l’associazione Civitas.

La manifestazione, che sarà presentata dalla giornalista Elvira Terranova e da Sasà Salvaggio, vedrà, tra gli altri, la partecipazione di Roberto Gueli e Salvo Li Castri, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Ordine dei giornalisti Sicilia. Tra i testimonial: Roberto Lipari, Sergio Vespertino, I Soldi Spicci, Giampytek, Matranga e Minafò, XMurry.

Fischietto d’eccezione il generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, comandante Interregionale Culqualber. La manifestazione sarà scandita dalle note della Fanfara del XII Reggimento carabinieri Sicilia diretta dal luogotenente Paolo Sena.