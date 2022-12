Tragedia a Scicli: motociclista muore in un incidente

Un motociclista 46enne ha perso la vita mentre si trovava alla guida di una Ducati: la morte sarebbe stata causata da un incidente autonomo

Tragedia a Scicli. Questo pomeriggio, intorno alle 15, si è verificato infatti un incidente mortale in via Madama Curie in contrada Bruca a Cava D’Aliga.

Un uomo di 46 anni, M.F. di Scicli, ha perso la vita mentre si trovava a bordo della sua Ducati.

Stando alle prime ricostruzioni, si dovrebbe trattare di un incidente autonomo.

La ricostruzione dell’incidente

Stando alle prime ipotesi formulate dagli inquirenti, pare che il motociclista abbia perso il controllo della moto, finendo a terra dopo aver sbattuto contro un palo della luce. Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche.

L’ambulanza del 118 giunta tempestivamente sul posto, ha richiesto subito l’intervento dell’elisoccorso atterrato successivamente sul luogo dell’incidente: per il giovane centauro, però, non c’è stato nulla da fare.

La Polizia Municipale ha già avviato le indagini per stabilire la dinamica dell’impatto fatale.