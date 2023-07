Giovane annega mentre fa il bagno, 35enne morto a Marina di Ragusa: soccorsi inutili

Pomeriggio tragico a Marina di Ragusa, dove un giovane ha perso la vita mentre si trovava in acqua.

Un 35enne di origini marocchine ha perso la vita ieri in mare a Marina di Ragusa, frazione balneare di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava effettuando un bagno quando, per motivi ancora da comprendere, non sarebbe più riuscito a tornare a riva.

Ad accorgersi delle difficoltà sarebbero stati i bagnanti presenti, i quali avrebbero dato subito l’allarme.

I soccorsi e il decesso

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e i volontari della Protezione civile, i quali hanno tentato a lungo di rianimare il giovane. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, per il ragazzo non ci sarebbe stato niente da fare.

La quantità d’acqua ingerita mentre si trovava in mare si sarebbe infatti rivelata fatale per la vittima, la cui identità non è ancora nota. Salvi, invece, altri due giovani che si trovavano in compagnia del 35enne.