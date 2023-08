Tragedia in montagna: finanzieri precipitano durante addestramento e muoiono

Due giovani finanzieri sono precipitati dalla montagna durante un'attività di addestramento: aperta un'inchiesta

Tragedia in montagna in Friuli, dove due finanzieri soccorritori, di 28 e 30 anni, hanno perso la vita dopo essere caduti in parete mentre salivano in cordata, in un’attività ufficiale di addestramento.

Erano impegnati lungo una via nel cuore delle Alpi Giulie Occidentali, sul monte Mangart, al confine tra Italia e Slovenia, quando sono precipitati.

Chi sono le vittime

Si chiamavano Giulio Alberto Pacchione, di Teramo, e Lorenzo Paroni, di Montereale Valcellina (Pordenone), le vittime della tragedia avvenuta in montagna.

Entrambi in guardia di finanza a Tarvisio.

L’allarme è scattato al loro mancato rientro.

Si tratta di un incidente in servizio sul quale la Procura di Udine ha aperto un fascicolo di inchiesta.