Tragedia sulla Palermo Mazara del Vallo: morti due centauri

Il sinistro sulla A29 all'altezza del centro commerciale Leroy Merlin a nord ovest del capoluogo siciliano

Scene di disperazione nel tratto autostradale all’ingresso di Palermo nord ovest, precisamente all’altezza del centro commerciale Leroy Merlin. A essere coinvolti mortalmente da un incidente sono due centauri usciti con un gruppo di motociclisti. Stando alle prime notizie sembra che una moto si sia scontrata con un auto. A rimanere riversi sull’asfalto, come detto due giovani per i quali non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia stradale.