Tragico scontro tra bici e automobile: 20enne perde la vita

Un giovane di appena 20 anni è stato travolto da un'automobile mentre si trovava a bordo della sua bicicletta

Tragedia a Latina.

Un ragazzo di vent’anni, Mirko Fiordigiglio, è morto dopo un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e una bicicletta elettrica a Fondi. Lo scontro è avvenuto nella sera di domenica 29 ottobre.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto intorno alle 19; il giovane era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo la strada all’incrocio tra la Fondi-Lenola e via Sciobaco.

Improvvisamente, per cause ancora ignote, una Smart lo ha travolto. L’impatto è stato violento e Mirko è rimasto ferito gravemente.

Allo scontro hanno assistito numerosi passanti, che hanno dato l’allarme chiedendo l’intervento urgente dell’ambulanza che è arrivata sul posto e ha trasportato in ospedale il giovanissimo.

Il giovane è morto in ospedale

Le condizioni di Mirko sono apparse subito disperate ed è stato necessario l’intervento di un eliambulanza, che lo ha trasferito in volo all’ospedale San Camillo di Roma.

I medici sono intervenuti sui traumi e le ferite riportate. Il ciclista ha lottato per alcuni giorni tra la vita e la morte ma non ce l’ha fatta e si è spento in ospedale.

Al vaglio le responsabilità del conducente della Smart, che rischia di essere indagato per omicidio stradale. L’automobilista è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue e la vettura è stata sequestrata per ulteriori successive verifiche.