Trapani, 200 “rattoppi” in strade e marciapiedi

Cantieri aperti in tutta la città per la fibra e per migliorare la viabilità e la sicurezza pedonale, partito un preciso cronoprogramma di interventi grazie anche alle segnalazioni dei cittadini

TRAPANI – Duecento e oltre piccoli cantieri in tutta la città di Trapani per migliorare la viabilità e la sicurezza pedonale. Parte un ben preciso cronoprogramma di interventi su Trapani che permetterà alla città di poter finalmente riavere strade e marciapiedi più sicuri.

Il sindaco Giacomo Tranchida e gli assessori Enzo Guaiana e Giuseppe Pellegrino hanno lavorato in tal senso d’intesa con i vertici delle ditte operanti sul sistema lavori della fibra. In pratica un lavoro sinergico sulla base anche degli scavi necessari per permettere la posa dei cavi internet veloci che chiaramente comportano dissesti stradali. Ecco perché era stato già da tempo pianificato un programma generale di manutenzione stradale e marciapiedi, da attuarsi col superamento della stagione delle piogge. Il coordinamento degli interventi, alcuni a carico del Comune ed altri da parte di vari enti ed aziende, è stato posto in essere dagli uffici tecnici. Sono state raccolte anche le segnalazioni provenienti dagli uffici dell’Urp (ufficio relazione con il pubblico), Lavori pubblici e Protezione civile, ma anche dai cittadini: “E per questo li ringraziamo – sostiene il primo cittadino – per la collaborazione, al pari esortandoli per una migliore mappatura e più puntuale azione d’intervento”.

In prima battuta, si procederà con la scarificazione stradale su estesi tratti ammalorati o interessati dal passaggio della fibra mentre su altri si procederà con una bonifica puntuale, ma sempre con asfalto a caldo. A seguire, ed in caso di pericolo incombente, si procederà anche con la manutenzione straordinaria di estesi tratti di marciapiedi, compresi quelli interessati dal dannoso movimento di radici come in via Salemi e Virgilio, ma anche di altre vie alberate nonché di piazza senatore Grammatico, frutto d’inopportune scelte arboree del passato. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi e proseguiranno per diverse settimane, previsti circa 200 interventi. A proposito di qualità della vita da qualche tempo l’amministrazione comunale sta portando avanti una serie di confronti con i residenti dei vari quartieri della città insieme con i tecnici del Comune incaricati nell’ambito del programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare coadiuvati dallo Iacp. Soprattutto ci si è concentrati nel quartiere popolare di Cappuccinelli per cui si stanno affrontando i vari problemi infrastrutturali, dalle vetuste reti fognarie frammiste con acque bianche alle datate abitazioni, assieme al degrado conseguente ad una mancata e adeguata manutenzione agli immobili del demanio regionale.

Non a caso è stato presentato un importante progetto per la sua riqualificazione nell’ambito del Pnrr per la rigenerazione urbana, pari a 30 milioni di euro. I sopralluoghi si riferiscono ai due lotti dei lavori che interesseranno tutto il quartiere di Cappuccinelli con particolare attenzione al sistema di smaltimento dei reflui e delle acque piovane. Sono state affrontate anche le problematiche degli alloggi Iacp, della piazza senatore Grammatico e delle aree a verde oltre agli impianti sportivi presenti nell’area. Interventi complessi ma che cambieranno drasticamente la qualità della vita dei cittadini residenti, per troppo tempo abbandonati, del Rione Cappuccinelli, ma anche contribuendo a riqualificare il waterfront nord trapanese del Lungomare Dante Alighieri, naturalmente vocato alla fruizione turistica e balneare, ma ancora bisognevole di ulteriori interventi in larga parte già programmati e taluni al pari finanziati.