Trapani, appuntamento al buio diventa rapina: obbligo dimora per 24enne

Aveva adescato la sua vittima su una app di incontri per soli uomini, ma una volta giunto all’appuntamento lo ha colpito, rapinato e portato sino a un bancomat dove lo ha costretto a prelevare altri soldi. E’ accaduto a Trapani dove i carabinieri hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora per un giovane di 24 anni accusato di rapina aggravata e lesioni personali in concorso.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il 24enne giunto sul luogo dell’appuntamento avrebbe costretto la sua vittima a seguirlo in un’autovettura a bordo della quale li attendeva il suo complice. Dopo averlo colpito con violenza al volto, lo avrebbe quindi costretto a consegnare portafogli e cellulare per poi costringerlo a prelevare altro contante da uno sportello Atm. La vittima è riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione dei due malviventi.