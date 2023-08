Trapani, controlli a tappeto su aziende e lavoratori: le sanzioni di NAS e NIL

Su un totale di 11 aziende e 78 lavoratori controllati, sono state denunciate 8 persone: sospensione dell'esercizio per 4 attività

Durante la festività di Ferragosto non si sono fermati neanche i Carabinieri dei reparti specializzati dell’Arma, il NAS, Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità, e il NIL, Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, che hanno eseguito dei controlli presso diverse attività commerciali al fine di contrastare il lavoro nero e verificare le modalità di conservazione dei diversi prodotti alimentari.

In particolare, i Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno partecipato ad una più grande attività, denominata Estate Sicura 2023, operando a livello regionale. Su un totale di 11 aziende e 78 lavoratori controllati, sono state denunciate 8 persone. All’interno delle aziende sono stati rintracciati complessivamente 6 lavoratori in nero, alcuni impiegati in due strutture di Castellammare del Golfo.

All’esito del servizio per 4 aziende veniva adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza e per aver occupato in nero oltre il 10% dei lavoratori con relative sanzioni.

1000 euro di multa per legale rappresentante di una struttura a Erice

Il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Palermo, invece, nell’ambito di controlli alle attività commerciali inseriti nel progetto Estate Tranquilla 2023, hanno denunciato la legale rappresentante di una struttura sita a Erice Casa Santa, poiché avevano adibito un seminterrato a locale di lavoro e deposito alimenti, senza procedere all’aggiornamento della registrazione sanitaria. Comminata inoltre una sanzione di 1000 euro.

Continueranno per tutta la stagione estiva i controlli dei reparti specializzati dell’Arma che, a fianco del personale delle Stazioni Carabinieri, sono finalizzati ad assicurare il rispetto della legalità nei diversi settori monitorati.