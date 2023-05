Trapani, vola giù dalle scale mentre ristruttura immobile: operaio in ospedale

Sulla vicenda, per accertare eventuali responsabilità in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro, indaga la polizia.

Ancora un incidente sul lavoro in Sicilia. L’episodio, accaduto nella zona del centro storico di Trapani, ha per protagonista un operaio 49enne. Precipitato da una rampa di scale di un immobile dove sono in corso lavori di ristrutturazione, ora si ritrova ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate per le ferite riportate nella caduta. L’infortunio si è verificato in un palazzo di via Botteghelle.

Si indaga sulla dinamica

Una volta scattato l’allarme i sanitari del 118 lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Appurate le condizioni, caratterizzate da diverse ferite, ne è stato disposto il trasferimento in ospedale. Si apprende che, fortunatamente, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, mentre sulla dinamica indaga la polizia per far luce sulla vicenda ed accertare eventuali responsabilità in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro.