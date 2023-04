Tromba marina in Sicilia, lo spettacolo incanta i residenti della costa

Una tromba marina si è formata in queste ore al largo di Spadafora, in provincia di Messina. Ecco le spettacolari immagini.

Una tromba marina è stata avvistata in queste ore lungo le coste della Sicilia. Il fenomeno atmosferico si è verificato al largo della località di Spadafora, sul versante tirrenico della provincia di Messina.

In tanti hanno immortalato la spettacolare condizione attraverso foto e video che sono stati pubblicati in queste ore sui social, suscitando stupore e curiosità da parte di molti utenti.

Tromba marina, cos’è e come si forma

Il fenomeno atmosferico è rimasto circoscritto alle acque e non si sono verificati problemi per i residenti della costa. La tromba marina si verifica a causa della presenza di un cumulo di forti correnti ascensionali e non è raro avvistare il fenomeno sulle coste della Sicilia.

Lo scorso anno un episodio simile si era ripetuto al largo della spiaggia di Ponente di Milazzo, sempre in provincia di Messina. Lo scorso autunno un altro spettacolo del genere si è manifestato al largo di Levanzo, nel Trapanese.

Fonte foto: Facebook – Meteo Milazzo e dintorni