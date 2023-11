Turismo, istituzioni e associazioni a confronto a Siracusa

L’Amministrazione comunale ha ascoltato le parti sociali e gli operatori del settore in vista della prossima stagione turistica. Il sindaco: “Grazie ai proventi della tassa di soggiorno potremo attuare tanti progetti”

SIRACUSA – La prossima stagione turistica è stata l’argomento al centro dell’assemblea cittadina sul turismo svoltasi a Siracusa. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale aretusea, ha fatto registrare un’ampia partecipazione di addetti ai lavori.

Le istituzioni regionali, le organizzazioni di categoria del settore turismo, gli operatori turistici e culturali, le associazioni del Comitato cittadino Siracusa 2024 hanno dato il loro contributo in termini di proposte ma anche di informazioni sulle iniziative in cantiere per la prossima stagione. Per l’amministrazione comunale vi hanno preso parte il primo cittadino, Francesco Italia, gli assessori Edy Bandiera, Fabio Granata e Salvatore Consiglio, il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Di Mauro, il presidente della Seconda Commissione consiliare, Giovanni Boscarino.

“Stiamo riproponendo – hanno dichiarato il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore al Turismo, Fabio Granata – quel metodo di concertazione avviato con la nascita del Comitato per Siracusa e che ha nell’apertura e nell’ascolto di parti sociali, operatori del settore e associazioni un suo momento fondante”.

“La richiesta di ospitare in città eventi di spessore internazionale, le tante iniziative ed i fermenti culturali che abbiamo registrato in questi anni confermano il grande entusiasmo verso la nostra città. Grazie ai proventi della tassa di soggiorno – ha proseguito il sindaco Italia – potremo attuare le tante idee progettuali alle quali abbiamo pensato. In questo contesto sarà fondamentale il ruolo e la collaborazione che ne verrà dal Consiglio comunale. D’altronde si va tutti nella stessa direzione”.

Il sindaco ha poi anticipato una parte delle iniziative alle quali l’amministrazione sta lavorando. “Cominciando dalla stagione dei concerti che questa estate ha fatto registrare oltre 50 mila presenze. La prossima stagione, almeno questo l’impegno dei vertici del Parco archeologico, potrà essere ospitata all’interno dell’area ma in un teatro dedicato, che metterà fine alle tante discussioni sull’uso del Teatro Antico – ha concluso il primo cittadino – . Ed ancora gli Stati generali della cinematografia, il congresso mondiale delle Guide turistiche, la stagione del Teatro Massimo con l’appendice del Teatro dei ragazzi, gli eventi collaterali al ritorno delle spoglie di Santa Lucia. Una stagione che si annuncia molto importante anche per le ricadute sulle altre attività produttive della città”.

“Decidere insieme le linee di programmazione turistica della città – ha aggiunto l’assessore Granata – . La stagione di crescita turistica si lega indissolubilmente a quella culturale. Amministrazione e Consiglio sono impegnati in una grande operazione che deve mirare alla crescita culturale della comunità cittadina ma anche a dare risposte all’attenzione turistica internazionale che Siracusa ha raggiunto”. L’assessore Granata ha annunciato l’avvio di due grandi progetti che vedranno ancora insieme pubblico e privato nella gestione del “Museo della città”, dedicato ad 8 grandi personaggi che racconteranno la storia di Siracusa, e delle Latomie dei Cappuccini.

Strutture e contenitori che daranno altra sostanza all’offerta turistica. Valeria Told dell’Inda, ha ricordato gli spettacoli della stagione 2024 dall’Aiace a Fedra al Miles Gloriosus; Anita Crispino del Parco Archeologico ha annunciato le mostre di Mitoray, I Micenei e la Sicilia, La figura eroe, l’apertura serale del Parco ed il percorso pedonale lungo le mura dionigiane; Rita Insolia ha anticipato le mostre al Bellomo, integrate con opere di artisti locali e la mostra iconografica in occasione della presenza in città delle spoglie di Santa Lucia.