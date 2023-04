Università di Catania e Banco Alimentare fianco a fianco contro lo spreco

Via al percorso condiviso con il mondo accademico per combattere lo spreco alimentare e coinvolgere i giovani studenti

Gio­ve­dì po­me­rig­gio il Ban­co Ali­men­ta­re del­la Si­ci­lia ha aper­to il ma­gaz­zi­no a una nuo­va vi­si­ta, a un nuo­vo “Com­pa­gno di Ban­co”, il Ma­gni­fi­co Ret­to­re del­l’U­ni­ver­si­tà di Ca­ta­nia, Fran­ce­sco Prio­lo, che ha at­tra­ver­sa­to tut­ti i cor­ri­doi e vi­si­ta­to ogni an­go­lo. Il ret­to­re ha di­mo­stra­to la viva cu­rio­si­tà di chi sen­te, dal pro­fon­do, di vo­ler com­pren­de­re ap­pie­no il la­vo­ro che vie­ne fat­to ogni gior­no, da­gli ope­ra­to­ri e dai vo­lon­ta­ri del Ban­co Ali­men­ta­re, per ri­spon­de­re con fat­ti con­cre­ti alle ri­chie­ste di chi ha bi­so­gno di cibo per sé e per i pro­pri cari. A fare gli ono­ri di casa e il­lu­stra­re l’at­ti­vi­tà di re­cu­pe­ro e di­stri­bu­zio­ne del cibo Pie­tro Mau­ge­ri e Do­me­ni­co Mes­si­na, pre­si­den­te e di­ret­to­re del Ban­co Ali­men­ta­re del­la Si­ci­lia, in­sie­me a due com­po­nen­ti del di­ret­ti­vo, San­ti­no Sci­rè e Fer­nan­do Riz­za.

La vi­si­ta è sta­ta lo spun­to per il­lu­stra­re qual è il cibo che ar­ri­va dal­l’A­gea, quin­di dal­la Co­mu­ni­tà Eu­ro­pea, o da per­cor­si più lo­ca­li, come quel­lo di Si­ti­ci­bo che è ope­ra­ti­vo da ven­t’an­ni ma ha an­co­ra, so­prat­tut­to al sud, am­plis­si­mi mar­gi­ni di cre­sci­ta. Cre­sci­ta che il ma­gni­fi­co ret­to­re ha in­tra­vi­sto nel­la co­mu­ni­ca­zio­ne e in un per­cor­so sem­pre più strut­tu­ra­to in cui ri­cer­ca, im­pat­to so­cia­le, in­no­va­zio­ne e lot­ta allo spre­co ali­men­ta­re sono i pun­ti car­di­ne del rap­por­to con le im­pre­se, gli enti e le as­so­cia­zio­ni che aiu­ta­no il Ban­co Ali­men­ta­re. Un va­lo­re im­por­tan­tis­si­mo da tra­smet­te­re alle nuo­ve ge­ne­ra­zio­ni non solo per pro­muo­ve­re la cul­tu­ra del dono ma an­che per la tu­te­la del­l’am­bien­te. Un cir­co­lo vir­tuo­so che pas­sa dal re­cu­pe­ro del cibo alla ri­du­zio­ne del­le emis­sio­ni di Co2 nel­l’at­mo­sfe­ra e quin­di a un pia­ne­ta più green.

Ecco per­ché l’U­ni­ver­si­tà, con i suoi stu­den­ti, è il sog­get­to idea­le per que­sto que­sto per­cor­so che muo­ve i pri­mi pas­si dal­l’a­iu­to al pros­si­mo e si con­cre­tiz­za nel­la tu­te­la del ter­ri­to­rio e nel­la crea­zio­ne di spa­zi nuo­vi e in­clu­si­vi con un ri­tor­no po­si­ti­vo che coin­vol­ge in­di­stin­ta­men­te tut­ti i sog­get­ti che li vi­vo­no.

La collaborazione tra Università e Banco Alimentare

“Sono dav­ve­ro con­ten­to – com­men­ta il Ret­to­re Fran­ce­sco Prio­lo – di aver po­tu­to con­sta­ta­re di per­so­na e nei det­ta­gli il me­ri­to­rio la­vo­ro che ogni gior­no vie­ne svol­to dai vo­lon­ta­ri del Ban­co Ali­men­ta­re, una strut­tu­ra che svol­ge un com­pi­to fon­da­men­ta­le sia sul pia­no del­l’as­si­sten­za ver­so i più de­bo­li che del con­tra­sto allo spre­co ali­men­ta­re. A mio av­vi­so, que­sta at­ti­vi­tà va raf­for­za­ta e fat­ta co­no­sce­re sem­pre di più, at­tra­ver­so ini­zia­ti­ve di pro­mo­zio­ne del­la cul­tu­ra del­la so­ste­ni­bi­li­tà e del­la so­li­da­rie­tà, che l’U­ni­ver­si­tà di Ca­ta­nia può sen­z’al­tro con­tri­bui­re a sup­por­ta­re”.

“Oggi ab­bia­mo avu­to l’op­por­tu­ni­tà di far toc­ca­re con mano al ret­to­re, Fran­ce­sco Prio­lo, la no­stra real­tà – af­fer­ma Pie­tro Mau­ge­ri, pre­si­den­te del Ban­co Ali­men­ta­re del­la Si­ci­lia ODV – e la sua estre­ma cu­rio­si­tà ci ha lu­sin­ga­to. Lo ha col­pi­to il modo in cui sia­mo or­ga­niz­za­ti ma an­che la fra­se del Papa che ‘il bene si deve fare per be­ne’ alla qua­le cer­chia­mo di dare se­gui­to in ogni aspet­to del­la no­stra at­ti­vi­tà. A me ri­ma­ne l’e­stre­ma gra­ti­tu­di­ne per que­sta vi­si­ta e la con­sa­pe­vo­lez­za che bi­so­gna fare an­co­ra di più, con tut­ti. Ri­ba­di­sco a me stes­so, e a chi si im­pe­gna ogni gior­no al Ban­co Ali­men­ta­re, che il con­cet­to di rete deve es­se­re este­so a tut­ti gli am­bi­ti del bene co­mu­ne quin­di azien­de, as­so­cia­zio­ni, real­tà so­cia­li e l’U­ni­ver­si­tà che fa e pro­du­ce cul­tu­ra. L’o­biet­ti­vo di oggi è quel­lo di svi­lup­pa­re an­co­ra di più – con­clu­de Mau­ge­ri – una cul­tu­ra con­tro lo spre­co che sia a fa­vo­re del­la so­ste­ni­bi­li­tà ali­men­ta­re. Sa­pe­re di ave­re ac­can­to il mon­do ac­ca­de­mi­co è un pun­go­lo a fare sem­pre di più”.

A sug­gel­lo dei buo­ni pro­po­si­ti è sta­to fis­sa­to un ap­pun­ta­men­to uf­fi­cia­le per il pros­si­mo 8 giu­gno nel­l’Au­la Ma­gna del­l’U­ni­ver­si­tà di Ca­ta­nia per fe­steg­gia­re i 25 anni del Ban­co Ali­men­ta­re del­la Si­ci­lia e ac­cen­de­re i ri­flet­to­ri sul­la lot­ta allo spre­co ali­men­ta­re e sul­la so­ste­ni­bi­li­tà dei ter­ri­to­ri.