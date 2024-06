VIDEO | Per una vacanza tranquilla: presentato vademecum per la sicurezza dei turisti all’aeroporto di Catania

Una serie di consigli utili per chi arriva a Catania per godersi il soggiorno in tranquillità e sicurezza.

Una serie di consigli utili a chi si approccia per la prima volta al territorio etneo. Un vademecum per i turisti affinché possano passare in tranquillità e sicurezza la propria vacanza a Catania: è stato presentato nella mattinata di martedì 18 giugno il flyer informativo sui consigli di sicurezza per i turisti realizzato da SAC e dalla Questura etnea, con il sostegno del Comune di Catania.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto congiunto tra Polizia di Stato e Aeroporto di Catania, per fornire strumenti pratici e consigli preziosi per affrontare al meglio il soggiorno in città. In quanto primo luogo di arrivo, l’Aeroporto gioca infatti un ruolo fondamentale nell’accoglienza dei turisti e nella diffusione di comportamenti corretti da seguire, e quindi nella prevenzione.

SAC e Questura di Catania, il vademecum sicurezza dell’aeroporto

Presenti, assieme alla governance di Sac al completo con l’amministratore delegato Nico Torrisi, la presidente Giovanna Candura e il vicepresidente Marco Romano, il questore di Catania Giuseppe Bellassai, i dirigenti della Questura, Emanuela Recca e il vice questore Antonio Ciavola, e l’assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi.

Il volantino illustrativo, che SAC provvederà a stampare e distribuire nella rete aeroportuale di Catania e Comiso nei punti informativi, gli autonoleggi e gli esercizi commerciali, sarà veicolato nella sua versione digitale su tutti i canali informativi dei due aeroporti: sito, social media e totem digitali.

Inoltre, nelle prossime settimane verranno coinvolte associazioni degli albergatori, agenzie di viaggi, biglietterie, enti del turismo e altri stakeholder, in modo che le informazioni possano raggiungere capillarmente quanti più turisti possibile.

