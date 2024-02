Il vento si abbatte su Palermo: alberi caduti, rifugio di cani danneggiato e disagi in autostrada

Causa forti raffiche grossi problemi sia sulla A-20 che sulla A-19

Pioggia sempre scarsa ma tanto, tanto vento oggi, 10 febbraio 2024 a Palermo. La città e la sua provincia sono risvegliate letteralmente spazzata da Eolo, che di danni ne ha fatti eccome: soprattutto a Mondello diversi alberi caduti e tetti danneggiati. Segnalati anche in centro rami caduti.

Voli regolari al Falcone-Borsellino

Dunque, le previsioni che volevano un Carnevale all’insegna del maltemo sono state rispettate, nonostante a latitare siano ancora le tanto invocate precipitazioni. Vento che ha messo in difficoltà anche la circolazione: ieri sera, sull’A19 Palermo-Catania, presumibilmnete cause forti raffiche un mezzo pesante che viaggiava in direzione del capoluogo etneo si è ribaltato tra Trabia e Altavilla Milicia invadendo la carreggiata oppost. Ferito non in modo grave il conducente del tir, trasportato all’ospedale di Termini Imerese con un’ambulanza del 118. Altri interventi nelle campagne tra Altofonte e Monreale per alcuni alberi pericolanti. Problemi anche lungoA29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto Capaci – Balestrate. Nonostante il gran vento invece, a sorpresa, voli regolari sia in arrivo che in partenza all‘aeroporto Falcone-Borsellino.

A fare registrare un danno importante, a Palermo è il rifugio per animali Ada, dove è caduto un albero che ha divelto la recinzione di maglia elettrosaldata. Per i cani difficoltà ad uscire dalle gabbie per la presenza dell’albero.

