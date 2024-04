“Ventu di Dragunera”: lo spettacolo evento arricchito dalla splendida voce di Debora Di Pietra

La Sicilia in un canto nostalgico, visionario e moderno.

C’è vento di tempesta in città: è il “Ventu di Dragunera”, uno spettacolo evento che prende spunto dal CD che dà il titolo all’opera teatrale.

Un progetto musicale ambizioso, ma non solo. Dalla collaborazione tra Toti Bruno (musiche) ed Anna Mosca Pilato (testi) nasce un’opera musicale unica nel suo genere. Arricchita dalla splendida voce di Debora di Pietra e gli arrangiamenti del maestro Aldo Giordano. La messa in scena affidata al regista Aldo Rapè, e sul palco insieme a Debora di Pietra, la protagonista della piece, ci saranno gli allievi del laboratorio di teatro Canper di PrimaQuinta.

Le parole di Aldo Rapè su “Ventu di Dragunera”

“Ho accettato molto volentieri l’invito per curare la messa in scena dell’evento“ ha detto Aldo Rapè “perché il CD prodotto è bellissimo, perché è figlio della nostra terra e perché nasce dalla collaborazione e dalla volontà di artisti del territorio. La messa in scena sarà una lieve pennellata alle già ricche canzoni del CD, con immagini e brevissimi testi accompagneremo l’ascolto della bellissima voce di Debora Di Pietra. È il racconto di una Sicilia dei primi amori, delle passioni, della nostalgia del passato ma anche di una Sicilia visionaria e moderna. Insomma la nostra Sicilia”.

La serata sarà arricchita dalla mostra fotografica di Liborio di Buono, e sarà possibile acquistare il CD “Ventu di Dragunera” presso il botteghino del teatro.