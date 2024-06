VIDEO | Armi e droga, blitz tra Sicilia e Calabria: eseguite 13 misure cautelari

Alle prime ore del giorno è scattata l'Operazione "Devozione": ben 100 gli agenti di polizia in azione tra Sicilia e Calabria

Traffico di cocaina, detenzione e porto di armi da fuoco, spaccio di droga. Eseguite alle prime ore del giorno ben 13 misure cautelari disposte dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania.

L’Operazione “Devozione” tra Sicilia e Calabria

La richiesta è della Direzione Distrettuale Antimafia in quella che è un’Operazione, denominata “Devozione”, scattata all’alba di oggi che ha visto in campo ben 100 agenti della Polizia della Questura etnea. Smantellato, così, un fiorente ed intenso traffico di cocaina lungo la direttrice Calabria-Sicilia: per i fermati le accuse sono a vario titolo e con differenti profili di responsabilità.

I dettagli

Nel corso di una conferenza stampa prevista in mattinata, i vertici della Polizia di Catania sveleranno i dettagli del blitz compiuto nelle scorse ore.

