VIDEO | Protesta agricoltori dal Papa: trattore e mucca a San Pietro

Arriva da Papa Francesco la protesta degli agricoltori. Un trattore si trova a piazza San Pietro per l’Angelus del pontefice di oggi, 18 febbraio 2024. “Con grande sorpresa oggi abbiamo ricevuto una mail e una chiamata dalla segreteria del Papa, con il benestare di entrare e assistere alla messa in piazza San Pietro a Roma con Ercolina2!”. Ad annunciarlo sono stati i componenti del gruppo “Riscatto agricolo” con l’invito a ritrovarsi “senza bandiere né trattori” nella nota zona romana.

“Con benedizione potremmo trovare forza”

“Con questa benedizione potremmo trovare la forza per vincere la partita – ribadiscono gli agricoltori sul gruppo Facebook Mta (Movimento territorio e agricoltura) -. Oggi insieme alla Mucca Ercolina uno dei nostri trattori entrerà in Vaticano per la benedizione Papale!!”.