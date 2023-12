VIDEO | Sindaco si presenta sul dischetto e scivola: il rigore diventa virale

Il sindaco ha deciso di provare la trasformazione dagli 11 metri: tuttavia, però, è scivolato durante la rincorsa

“Non è da questi particolari che si giudica… un sindaco” canta Francesco De Gregori. Andrea Tagliasacchi, primo cittadino di Castelnuovo, presidente dell’Unione dei Comuni e del parco Alpi Apuane, parafrasa simpaticamente la “Leva calcistica” per rimediare allo scivolone – in senso letterale – di cui si è reso involontario protagonista nella mattinata di ieri al campo Nardini di Castelnuovo.

Il sindaco ha sbagliato 3 rigori

Per dovere di cronaca dobbiamo dire che Tagliasacchi è stato tutt’altro che impeccabile dagli 11 metri. Tre tentativi dal dischetto e zero gol: un tiro è finito alto, un altro è stato parato dal giovanissimo portiere e il terzo si è concluso con un capitombolo. Dopo aver preso la rincorsa Tagliasacchi è scivolato calciando il pallone ed è finito rovinosamente a terra. La scena, piuttosto comica, è stata ripresa col telefonino da alcuni dei presenti e ha iniziato a circolare sul web. Il primo cittadino, che per fortuna non si è fatto male, l’ha presa sul ridere: «Non è da questi particolari che si giudica un sindaco – ha scherzato Tagliasacchi – Purtroppo avevo delle scarpe inadatte e sono scivolato. Niente di grave per fortuna. Un episodio “simpatico” in una mattinata comunque importante per Castelnuovo, che con questo campo in sintetico ha ora uno degli impianti migliori della provincia».

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI