VIDEO | Aeroporto di Agrigento, quale futuro? Le parole di Schifani e Aricò

Dopo l'inserimento dell'infrastruttura nel Decreto Sud, c'è ancora tanto da lavorare. Il punto con le autorità della Regione Siciliana.

Gli agrigentini sognano un aeroporto ad Agrigento. Dopo l’inserimento dell’infrastruttura nel Decreto Sud, adesso bisogna lavorare per preparare lo studio di fattibilità del progetto che dovrà essere redatto entro marzo e nel frattempo a fine dicembre si riunirà la prima assemblea dei futuri soci della Spa “Aeroporto Valle dei Templi” che ha raccolto sottoscrizioni per oltre 2 milioni di euro.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Aeroporto di Agrigento, le indiscrezioni

“Se ne parla, ma non è all’ordine del giorno. Abbiamo parlato dell’implementazione dell’aeroporto di Catania, del potenziamento di Comiso come cargo, ma ciò non significa che non è un discorso che possiamo affrontare. Non mi sento di escludere la possibilità che in futuro possa parlarsi di un aeroporto ad Agrigento, ma essendo una persona pragmatica, nel momento in cui ci sarà un tavolo di studio va concertato tutto con il Governo nazionale”. Queste le dichiarazioni del presidente Renato Schifani a margine della cerimonia di inaugurazione del treno regionale diretto da Agrigento all’aeroporto di Palermo.

Autostrade e cantieri

Bisogna anche parlare di strade e autostrade per migliorare i collegamenti in Sicilia, e in proposito domani il governatore siciliano si recherà a Roma nella sede Anas per affrontare il discorso della rete autostradale e accentuare un focus proprio sui lavori della Palermo-Agrigento.

“Entro novembre del 2024 non ci saranno più cantieri lungo la Palermo-Agrigento”, a dichiararlo è l’assessore Regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò.