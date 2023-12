VIDEO e FOTO | Treno diretto da Agrigento a Punta Raisi, Schifani: “Scelta strategica che guarda al futuro”

"Agrigento sarà Capitale della cultura e arriveranno molti visitatori", ha detto il governatore Renato Schifani.

Al via da oggi il nuovo collegamento ferroviario tra Agrigento e l’aeroporto Punta Raisi di Palermo. Quattro nuovi servizi che permetteranno ai cittadini ma, soprattutto, ai tanti turisti, di arrivare nella città dei templi e viceversa raggiungere l’aeroporto in 2 ore e 30 circa al prezzo di 15,30 €.

Schifani: “Oggi è un bel giorno”

Il taglio del nastro è stato affidato al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha dichiarato: “Oggi è un bel giorno. È una scelta strategica che guarda al futuro, a partire dal 2025 quando Agrigento sarà Capitale italiana della cultura e qui arriveranno tantissimi visitatori. Per i nuovi convogli l’investimento è di oltre mezzo miliardo, con una quota di più di 400 milioni a carico della Regione Siciliana. Uno sforzo che si affianca a quello in atto sulle reti stradali e autostradali della Sicilia”, ha concluso il presidente Schifani.

Alla presentazione del nuovo collegamento, questa mattina presso la Stazione di Agrigento Centrale, hanno partecipato anche Alessandro Aricò, assessore Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, Maria Annunziata Giaconia, direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento, e alcuni deputati regionali e nazionali dell’Agrigentino.

“Un collegamento importante per la provincia di Agrigento che verrà collegata senza cambio di carrozza. Importante non solo per i pendolari, ma è un servizio importante per i turisti con Agrigento che sarà chiamata ad ospitare in occasione di Capitale Italiana della cultura”.

Gli orari dei treni

I treni non passeranno da Palermo Centrale, ma si immetteranno direttamente nel passante ferroviario effettuando le fermate intermedie: Aragona Caldare, Cammarata, Roccapalumba, Termini Imerese, Bagheria, Palermo Vespri, Palermo Palazzo Reale-Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notarbartolo, Palermo Francia, Palermo San Lorenzo, Palermo La Malfa. Le partenze da Agrigento Centrale sono alle 5.50 con arrivo alle 8.17 a Palermo Aeroporto e alle 10.50 con arrivo alle 13.23. Da Palermo Aeroporto invece partiranno alle 13.40 e alle 17.40 con arrivo ad Agrigento C.le rispettivamente alle 16.14 (16.12 nei festivi) e alle 20.12.

Soddisfatto il sindaco Miccichè: “Ringrazio il Presidente Schifani, l’assessore regionale Aricò con il quale ci confrontiamo continuamente da 11 mesi, e tutta la giunta regionale, con particolare riferimento all’assessore Di Mauro, per aver inserito la tratta nel contratto di servizio e per essere a nostro fianco per far migliorare la viabilità di questa provincia”.