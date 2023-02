Vigili del Fuoco, tutto fermo per la nuova caserma di Siracusa

Da anni si attende la consegna della struttura in zona Pizzuta. Le organizzazioni sindacali non ci stanno e fanno appello alla Regione: “Lavori ultimati adesso serve un impegno serio e concreto”

SIRACUSA – Da anni i Vigili del Fuoco di Siracusa attendono che venga loro consegnata la nuova caserma sita in zona Pizzuta. Attualmente i pompieri sono allocati nella vetusta ed ormai inadeguata caserma sita in via Augusto Von Platen. Per il suddetto motivo le organizzazioni sindacali provinciali dei Vigili del Fuoco di Siracusa, Fns Cisl, Fp Cgil, Uil Pa Vvf, Conap, Usb Vvf, Confsal Vvf, Federtistat, attraverso una nota, hanno chiesto alla Regione Siciliana la consegna e l’attivazione della nuova sede.

“L’edificio, dopo le annose vicissitudini che hanno riguardato il percorso costruttivo con l’allungamento dei tempi di realizzazione e la riduzione del volume complessivo effettivamente costruito, è già da tempo ultimato, ma non si conoscono i tempi per la sua consegna al Comando dei Vigili del Fuoco – scrivono le organizzazioni sindacali – . Tutto il personale vigile del fuoco impegnato nel garantire il servizio di soccorso ai cittadini, è deluso e rammaricato”.

“La ormai vetusta Caserma di via Von Platen – proseguono – necessita di interventi manutentivi straordinari che, alla luce della imminente potenziale consegna di quella nuova ormai realizzata, appaiono contrari al comune buon senso. Ma, allo stesso modo, non è giusto che il prezzo del disagio sia pagato dalle lavoratrici e dai lavoratori che svolgono quotidianamente la loro attività con riflessi che si ripercuotono anche sui servizi alla cittadinanza. È nell’interesse collettivo di tutti portare a termine nel più breve tempo possibile il procedimento di consegna e attivazione della nuova sede”.

“Si chiede inoltre, con altrettanta determinazione – aggiungono – che siano fornite assicurazioni sul finanziamento e avvio dei lavori di completamento dell’opera, per la realizzazione anche del corpo attualmente stralciato. La sede deve possedere tutti i requisiti che la rendano pienamente rispondente alle esigenze del servizio svolto, sia in condizioni ordinarie che nelle emergenze, a beneficio della collettività e per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”.

“Per le ragioni su esposte – concludono – le organizzazioni scriventi chiedono al Governo Regionale e a tutte le Istituzioni coinvolte nel procedimento, risposte concrete rispetto a quanto prospettato, per la cittadinanza siracusana e per gli operatori vigili del fuoco, indicando tempi certi a garanzia di un impegno serio e concreto”.

Le organizzazioni sindacali hanno tenuto ieri un sit-in, aperto ai cittadini, che si è svolto nell’area antistante alla sede della nuova caserma. Intanto, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento presentato dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Carlo Gilistro, che stanzia un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro per ultimare i lavori della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Siracusa.

“In questi anni non abbiamo smesso di chiedere ed inseguire il completamento della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Siracusa – ha dichiarato Gilistro -. Adesso il passo avanti: sono riuscito a fare approvare un emendamento alla Finanziaria con cui si destinano cinque milioni di euro per un intervento che possa finalmente completare l’attesa infrastruttura realizzata alla Pizzuta, a Siracusa. Ringrazio Stefano Zito che ha gettato le basi per poter raggiungere oggi questo atteso, e speriamo risolutivo, finanziamento”.