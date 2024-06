Violento scontro auto-moto a Vittoria: feriti portati in ospedale

Un bruttissimo incidente è avvenuto la scorsa notte a Vittoria, nel Ragusano: una moto si è scontrata con un'auto

Un violento incidente stradale si è verificato ieri sera – intorno alle 22,30 – a Vittoria, nel Ragusano, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Secondo quanto appreso, a scontrarsi sono state un’auto e una moto.

Auto si ribalta: feriti in ospedale



Dopo il forte impatto, l’auto si è cappottata e ciò ha reso difficoltoso il soccorso dei feriti. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno anche messo in sicurezza il luogo in cui si è verificato il sinistro. Sul posto anche 2 ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati in ospedale, la prognosi rimane riservata. Presenti anche i carabinieri e la polizia per i rilievi del caso. L’esatta dinamica è ancora tutta da ricostruire.

