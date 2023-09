VMAs 2023, la lista dei vincitori: Taylor Swift da record, successo per i Måneskin

Serata emozionante e ricca di conferme e sorprese quella dei Video Music Awards: ecco come è andata.

Si sono svolti il 12 settembre i VMAs 2023 – i Video Music Awards – uno dei momenti più attesi dagli amanti della musica. Successo per Taylor Swift, che batte ogni record vincendo per il secondo anno di file il premio “Video of the year”, e per i nostri Måneskin, che hanno conquistato il primo posto nella categoria Best Rock con il singolo “The Loneliest”.

Ecco la lista completa dei VMAs 2023, categoria per categoria.

VMAs 2023, la lista dei vincitori

VIDEO OF THE YEAR (video dell’anno), presentata da Burger King®

Taylor Swift – “Anti-Hero” – Republic Records

ARTIST OF THE YEAR (artista dell’anno per i VMAs 2023)

Taylor Swift – Republic Records – VINCITORE

SONG OF THE YEAR (canzone dell’anno)

Taylor Swift – “Anti-Hero” – Republic Records

BEST NEW ARTIST (Migliore artista emergente)

Ice Spice – 10K Projects / Capitol Records

PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR

Aprile 2023: TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride” – BIGHIT MUSIC / Republic Records

BEST COLLABORATION (Migliore collaborazione, premio VMAs 2023)

KAROL G ft Shakira – “TQG” – Universal Music Latino

BEST POP

Taylor Swift – “Anti-Hero” – Republic Records

BEST HIP-HOP

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl” – Republic Records

BEST R&B

SZA – “Shirt” – Top Dawg Entertainment / RCA Records

BEST ALTERNATIVE

Lana Del Rey ft. Jon Batiste – “Candy Necklace” – Interscope Records

BEST ROCK

Måneskin – “THE LONELIEST” – Arista Records

BEST LATIN

Anitta – “Funk Rave” – Republic Records

BEST K-POP

Stray Kids – “S-Class” – JYP / Republic

BEST AFROBEATS

Rema & Selena Gomez – “Calm Down” – Mavin Global Holdings Ltd / Jonzing World Entertainment / SMG

VIDEO FOR GOOD

Dove Cameron – “Breakfast” – Columbia Records

BEST DIRECTION (Migliore Regia)

Taylor Swift – “Anti-Hero” – Republic Records – Directed by Taylor Swift

BEST CINEMATOGRAPHY

Taylor Swift – “Anti-Hero” – Republic Records – Cinematography by Rina Yang

BEST VISUAL EFFECTS (Effetti speciali)

Taylor Swift – “Anti-Hero” – Republic Records – Visual Effects by Parliament

BEST CHOREOGRAPHY (Migliore coreografia)

BLACKPINK – “Pink Venom” – YG Entertainment / Interscope Records – coreografi e vincitori del premio VMAs 2023: Kiel Tutin, Sienna

BEST ART DIRECTION (Direzione artistica)

Doja Cat – “Attention” – Kemosabe Records / RCA Records – Art Direction by Spencer Graves

BEST EDITING

Olivia Rodrigo – “vampire” – Geffen Records – Edited by Sofia Kerpan and David Checel

SHOW OF THE SUMMER

Taylor Swift

GROUP OF THE YEAR

Blackpink

SONG OF THE SUMMER

Jung Kook featuring Latto – “Seven”

ALBUM OF THE YEAR

Taylor Swift – Midnights

VIDEO VANGUARD AWARD

Shakira

GLOBAL ICON

Diddy

Come guardare le repliche su MTV

Le repliche sottotitolate in italiano dei VMAs 2023 vanno in onda:

Su MTV (Sky 131 e in streaming su NOW) il 13 settembre alle 22, il 15 settembre alle 23.55 e il 17 settembre alle 7.35.

Su MTV Music (canale Sky 132 e 704) il 13 settembre alle 22.00 con la replica del pre-show e alle 23.30 lo show integrale, il 14 settembre alle 12.00, il 15 settembre alle 22.00, il 16 settembre alle 19.00 e il 17 settembre alle 13.00.

Su VH1 (Canale Sky 715) il 13 settembre alle 23.00.

